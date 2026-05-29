Denizli'de seyir halindeki araçtan duman ve alevler yükseldi

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Durumu fark eden sürücü, aracını hemen yol kenarına çekerek güvenli bir alanda durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır