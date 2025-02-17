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  4. Denizli'de sır ölüm! Eve girince acı gerçekle karşılaştı

Denizli'de sır ölüm! Eve girince acı gerçekle karşılaştı

17.02.2025 12:22
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan şahıs, arkadaşı tarafından evinde ölü olarak bulundu. Sait Yalın'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Denizli'de sır ölüm! Eve girince acı gerçekle karşılaştı

Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yalnız yaşayan Sait Yalın'ın (32) yakınları kendisinden haber alamadı.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Evine giden arkadaşı içeriye girdiğinde Yalın'ın hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sait Yalın'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Denizli Otopsi
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