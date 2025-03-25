HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı! Üzerlerinden yüzlerce uyuşturucu madde çıktı

Denizli'de uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı! Üzerlerinden yüzlerce uyuşturucu madde çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.03.2025 16:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan incelemelerde bin 205 adet extacy hap, bin 106 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı! Üzerlerinden yüzlerce uyuşturucu madde çıktı

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale ve Honaz ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Farklı adreslerde yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan incelemelerde bin 205 adet extacy hap, bin 106 adet uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından el konulurken, operasyonlarda yakalan 2 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
İzmir'de taksiciyi gasbeden şahıs otel odasında yakalandıİzmir'de taksiciyi gasbeden şahıs otel odasında yakalandı
2025 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?2025 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu uyuşturucu hap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!

Porsuk Çayı'nda kadın cesedi bulundu! Ünlü sanatçının ablası çıktı

Porsuk Çayı'nda kadın cesedi bulundu! Ünlü sanatçının ablası çıktı

Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Öyleyse ben terörist olayım kardeşim!"

Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Öyleyse ben terörist olayım kardeşim!"

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti

Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.