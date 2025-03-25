Denizli'de uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı! Üzerlerinden yüzlerce uyuşturucu madde çıktı

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale ve Honaz ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Farklı adreslerde yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan incelemelerde bin 205 adet extacy hap, bin 106 adet uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından el konulurken, operasyonlarda yakalan 2 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)