Denizli'de yangının 5. günü! Hastane ve çok sayıda ev boşaltıldı: 'Artık oksijensiz kaldık'

Yaz aylarını yangın kabuslarıyla geçirmiştik. Son acı haber Denizli'den geldi. Çıkan yangın 5. gününe girdi ve hastane ile çok sayıda evin tahliyesine neden oldu. Gece boyu müdahale devam etti. Bölge esnafı yanan yerlerle ilgili, "Ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Oksijensiz kaldık artık" ifadelerini kullandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında mahallelerde ve hastanelerde tahliye çalışmaları gece boyu devam etti. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Ek Hizmet Binası tedbir amacıyla boşaltıldı. Tedavi gören hastalar ambulanslarla Denizli kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken, 2 mahallede 84 ev boşaltıldı.

HASTANE BÖLGESİNDE SAHRA ÇADIRI KURULDU

Denizli-Aydın il sınırında 5 gündür devam eden yangın, önceki gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Dün öğleden sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangın ilerlemeye devam ediyor. Buldan'ın Bölmekaya Mahallesi'ne ulaşan yangın sebebiyle bölgedeki mahalleler tahliye edildi. Hızla ilerleyen yangın nedeniyle Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Ek Hizmet Binası'ndaki hastalar ve sağlık ekipmanları tedbir amaçlı güvenli bölgeye tahliye edildi. Tedavisi devam eden hastalar, ambulanslarla Denizli kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi. Ayrıca hastane bölgesinde acil müdahale gerektiren tedaviler için sahra çadırı kuruldu.

"YANGIN ÇOK BÜYÜK"

Buldan esnaflarından Hüseyin Çankır, "4 gün önce başlayan yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. Başladığında küçük bir alandaydı, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Buldan'daki dağlar sarp ve dik bir alanda, müdahale edilmesi oldukça zor. Devletimiz sağ olsun bütün imkanlarını seferber etti. Bölgedeki yangını önlemek için çok sayıda ekip müdahalelerde bulunuyor. Her tarafta eski çam ağaçları var ve çok çabuk yayıldı. Tek bir noktada ilerlemiyor, rüzgarın etkisiyle yangın yayıldı. Yaklaşık 9-10 kilometrelik bir alanda yani Tosunlar Mahallesi ile şu anda Sarıçalı mevkisine kadar olan bir hat tamamen yanıyor. Buldan'ın merkezinde bulunan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin etrafında tamamen çam ağaçları var. Ormana çok yakın olduğu için tahliyesi yapılmış. İki hastanenin tahliyesi yapıldı, ön taraflarına çadırlar kuruldu. O kadar yoğun bir devlet erkanı burada ki, ekipler müdahalelerde bulunuyor. Herkes Buldan'daki orman yangınını söndürmek için seferber olmuş durumda. Yangın çok büyük, umarım en kısa sürede söndürülür" şeklinde konuştu.

84 EV TAHLİYE EDİLDİ

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Buldan ilçemizde devam eden orman yangınına toplam bin 209 personel, 18 helikopter, 1 uçak ve 297 araç ile müdahale çalışmalarına destek vermektedir. Şiddetli rüzgar nedeniyle genişleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarına devam edilmektedir. Söndürme çalışmaları orman teşkilatımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimizle birlikte koordinasyon içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Tedbir amacıyla yangının şiddetini artırması nedeniyle Bostanyeri Mahallesi Arıklı mezrası ve Bölmekaya Mahallesi Karadere mezrasında bulunan toplam 84 hanede ikamet eden vatandaşlarımız güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Vatandaşlarımızın yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

MAHALLE ÇEVRESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gece saatlerinde mahalle çevresindeki yangın kontrol altına alındı. Bölgede yapılan incelemelerde yanan ev olmadığı tespit edildi. Mahallede içerisinde bulunan birkaç evin çatısına rüzgarla taşınan alevlerden küçük hasarlar aldığı görüldü.
Mahalle içerisinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Coşkun, durum hakkında hem bilgi aldı hem de bölgede ki yangın ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

"ARTIK OKSİJENSİZ KALDIK"

Bölmekaya Mahallesi'nde ikamet eden Erdal Kara, "Allah'a şükür, şu anda zararımız yok. Birkaç tane evin çatısı yandı. O anda ise itfaiye ekipleri müdahalelerde bulundular. Bütün ekipler buradaki hayvanlarımızı tahliye etti. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Şu anda bu bölgede bazı evlerde çok hafif hasarla atlattık. Ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Oksijensiz kaldık artık. Burası yemyeşil bir vadiydi, çok güzeldi. Daha ne diyebilirim, Allah'ım daha kötü olay başımıza vermesin. Yangın daha da büyümesin diye bazı noktalarda ağaçları kestiler. Canla başla mücadele ettik. Şu anda köyümüzde yanan bir ev yok. Yoğun müdahaleler sonucu köyümüzdeki yangın söndürüldü" diye konuştu.

