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Denizli’de zirai alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Denizli’nin Tavas ilçesinde zirai üretim yapılan alanda çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Denizli’de zirai alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın, Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi’nde zirai üretim yapılan alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bölgede anız yangını çıktı. Yangın, gözetleme kuleleri tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti. Ateş savaşçılarının yoğun çalışması sayesinde yangın, çevreye ve geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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