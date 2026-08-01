Denizli Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü, Denizli'de hava oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22-23 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Hızı saatte 6-8 kilometre olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı ise %40-60 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü, hava sıcaklığı 37-38 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı 22-23 derece civarında kalacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıklar 36-37 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 23-24 derece arasında olacak. 4 Ağustos Salı günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi gerekiyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak en iyisi.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği düşünülüyor. Planlarınızı yaparken sıcak hava koşullarını göz önünde bulundurun. Güncel hava durumu bilgilerini takip edin. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.