HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 36-37 dereceye yükseliyor. Gece ise 22-23 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esiyor. Nem oranının %40-60 arasında değişmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. 2 Ağustos'ta hava 37-38 dereceye çıkacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi ve güneşten korunması öneriliyor. Sağlık için gerekli önlemleri almak önemlidir.

Denizli Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü, Denizli'de hava oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22-23 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Hızı saatte 6-8 kilometre olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı ise %40-60 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü, hava sıcaklığı 37-38 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı 22-23 derece civarında kalacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıklar 36-37 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 23-24 derece arasında olacak. 4 Ağustos Salı günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dikkatli olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi gerekiyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak en iyisi.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği düşünülüyor. Planlarınızı yaparken sıcak hava koşullarını göz önünde bulundurun. Güncel hava durumu bilgilerini takip edin. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP kulisleri hareketli! 4 vekil daha YENİ Parti'ye katılacakCHP kulisleri hareketli! 4 vekil daha YENİ Parti'ye katılacak
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın canlı yayında yaralandı! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın canlı yayında yaralandı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük tutuklandı

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Markete girip çocuğu darp etti

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Markete girip çocuğu darp etti

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Savcılıkta ağlayarak özür diledi! "Şevval Sam bizi uyarınca..."

Savcılıkta ağlayarak özür diledi! "Şevval Sam bizi uyarınca..."

Yaptığı kurnazlık ortaya çıktı! Tam 782 bin TL ceza yazıldı

Yaptığı kurnazlık ortaya çıktı! Tam 782 bin TL ceza yazıldı

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.