Denizli Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 17 - 18 derece arasında olması öngörülüyor. Hava genellikle açık kalacak. Nem oranı %50 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 14 km civarında olacak.

2 ve 3 Temmuz tarihlerinde hava koşulları benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 2 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 33 - 18 derece arasında olacak. 3 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 35 - 17 derece arasında bekleniyor. Her iki gün için hava açık olacak. Nem oranı yine %50 civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 12 - 14 km arasında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Bol su tüketimi önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalı. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak yararlı olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalıdır.