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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın evine giden kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü Derya Gündoğdu, hayatını kaybetti. Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinde Gündoğdu'nun merdivenlerden çıktığı sırada fenalaşarak yere düştüğü belirlendi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın evine giden kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti.

EVDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre Gündoğdu, evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Fenalaşmasının ardından yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ın evine giden kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti 1

Polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

MERDİVENDEN ÇIKARKEN YERE DÜŞMÜŞ

Yapılan araştırmalarda, Gündoğdu'nun adrese hizmet vermek amacıyla geldiği, olay öncesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde ise merdivenlerden çıktığı sırada yere düştüğü belirlendi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ın evine giden kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti 2

Şahsın yakınlarının beyanları ile yapılan incelemelerde, yakın tarihte sağlık kuruluşlarına çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle müracaatının bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım
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