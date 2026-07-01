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Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 1170 TL'ye yükseltildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerinde de artışa gidildi.

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri
Mustafa Fidan

Otoyol ve köprülere bu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere zam yapıldı. Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretlerinde artışa gidildi.

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 1

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerinde fiyat artışı yapıldığını açıkladı.

Osmangazi Köprüsü 795 TL'den 1170 tL'ye, Çanakkale Köprüsü 790 TL'den 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL'den 110 TL'ye yükseltildi.

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 3

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 4

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