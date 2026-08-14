Tecno Pova 8 Pro tanıtıldı: 144 FPS oyun desteği ve arka tarafında ikinci ekranı var

Akıllı telefon pazarında özellikle oyun odaklı modelleriyle öne çıkmaya çalışan Tecno, Pova serisinin yeni üyesini resmiyete kavuşturdu. Bir süredir çeşitli detayları ortaya çıkan Tecno Pova 8 Pro, performans tarafındaki donanımının yanı sıra telefonun arkasına yerleştirilen özelleştirilebilir ekran gibi özelliklere de sahip.

Tecno Pova 8 Pro'nun kalbinde MediaTek Dimensity 7400 Ultimate işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Telefon ayrıca oyun performansını geliştirmek amacıyla P1 Graphic Chip isimli ayrı bir grafik çipine sahip.

TECNO POVA 8 PRO, 144 FPS'E KADAR OYUN DESTEĞİ SUNUYOR

Tecno'ya göre P1 Graphic Chip, kare interpolasyonu sayesinde oyunların 144 FPS'e kadar çalıştırılabilmesini sağlıyor. Şirket, RPG türündeki oyunlarda 90 FPS; FPS ve MOBA oyunlarında ise 144 FPS desteği sunulduğunu belirtiyor.

Telefonun ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde HyperLux AMOLED ekran bulunuyor. 2.644 x 1.208 piksel çözünürlüğe sahip panel, 144 Hz yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklık sunuyor. Anlık dokunmatik örnekleme hızı ise 2.800 Hz seviyesinde.

Gorilla Glass 7i ile korunan ekranın özelliklerinden biri de ıslak veya yağlı parmaklarla kullanılabilmesi.

ARKA TARAFTA ÖZELLEŞTİRİLEBİLEN MİNİ LED EKRAN BULUNUYOR

Pova 8 Pro'nun tasarım detaylarından biri telefonun arkasında karşımıza çıkıyor. Üçgen biçimli kamera adasının içerisinde Alive Matrix Display isimli, mini LED teknolojisini kullanan özelleştirilebilir ikinci bir ekran bulunuyor.

Tecno, telefonun genel arka tasarımını ise yıldızlar arası uzay araçlarından esinlendiği gerekçesiyle "Interstellar Spaceship Design" olarak adlandırıyor.

Kamera tarafında telefonun arkasında iki sensör bulunuyor. Ana kamera, optik görüntü sabitleme desteğine sahip 50 MP LYTIA 700C sensör kullanırken buna 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası mevcut.

6.500 MAH BATARYA VE 45W ŞARJ DESTEĞİ

Tecno Pova 8 Pro, 6.500 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Bu kapasite, standart Pova 8'de bulunan bataryadan 1.500 mAh daha düşük. Şarj hızı ise değişmeyerek 45W seviyesinde kalmış.

Telefon ayrıca tüm senaryolarda bypass şarj özelliği ile 10W ters kablolu şarj desteğine sahip.

Yazılım tarafında cihaz, Android 16 tabanlı HiOS 16 ile kutudan çıkıyor. Tecno, Pova 8 Pro için iki Android işletim sistemi güncellemesi ve üç yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Telefonda Tecno AI özelliklerinin yanı sıra Ella isimli dijital asistan da bulunuyor.

Pova 8 Pro'nun diğer özellikleri arasında ekran altı parmak izi okuyucu, 5.000 mm² VC soğutma sistemi, kızılötesi verici, NFC, 4D Game Vibration, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve kablolu/kablosuz Hi-Res Audio desteği yer alıyor. Telefon ayrıca IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip.

Tecno, cihazda uygulamaları açmak ve belirli işlemleri hızlıca gerçekleştirmek için kullanılabilen One-Tap Button isimli bir tuşa da yer veriyor. Kullanıcılara üç yıl boyunca 256 GB ücretsiz Cloud Drive depolama alanı da sunulacak.

TECNO POVA 8 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,78 inç HyperLux AMOLED, 2.644 x 1.208 piksel, 144 Hz

6,78 inç HyperLux AMOLED, 2.644 x 1.208 piksel, 144 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultimate

MediaTek Dimensity 7400 Ultimate Grafik çipi: P1 Graphic Chip

P1 Graphic Chip RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka kamera: 50 MP LYTIA 700C, OIS + 8 MP ultra geniş açı

50 MP LYTIA 700C, OIS + 8 MP ultra geniş açı Ön kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj: 45W kablolu, 10W ters kablolu

45W kablolu, 10W ters kablolu İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

Android 16 tabanlı HiOS 16 Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

IP66 / IP68 / IP69 / IP69K Diğer: Alive Matrix Display, NFC, IR blaster, stereo hoparlör, Dolby Atmos, ekran altı parmak izi okuyucu

Tecno Pova 8 Pro; Arc White, Graphite Black ve Tundra Green renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazın 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB olmak üzere üç bellek seçeneği bulunuyor.

Şirket ayrıca kozmetik değişikliklere sahip Pova 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition modelini de tanıttı. Tonino Lamborghini Black renginde gelen özel sürüm, standart modelle aynı bellek seçeneklerini kullanıyor.

Tecno henüz Pova 8 Pro ve Tonino Lamborghini Limited Edition'ın fiyatlarını açıklamadı. Standart modelin 18 Ağustos'ta Hindistan'da satışa çıkacağı açıklandı.