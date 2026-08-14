Xiaomi HyperOS 4’ü duyurdu: Uygulamalar yüzde 18 daha hızlı açılacak, arayüz tamamen değişiyor

Xiaomi’nin HyperOS sürümleri Android sürümlerine doğrudan bağlı değil. GSMArena'ya göre, şirket Android 17 güncellemesini HyperOS 3 olarak dağıtırken şimdi büyük olasılıkla aynı temel üzerine kurulacak HyperOS 4’ü tanıttı. Yeni sürümün en belirgin değişikliklerinden biri ise kapsamlı biçimde yenilenen kullanıcı arayüzü.
HyperOS 4 ile Xiaomi de yeni cam görünümlü arayüz trendine geçiyor. İşletim sistemi, daha gerçekçi görünen kırılma efektlerini oluşturmak için özel işleme tekniklerinden yararlanacak.
Yenilenen arayüz, kilit ekranında daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak. Kullanıcılar saat ve bildirimlerin konumunu istedikleri şekilde düzenleyebilecek.
HyperOS 4 ayrıca klasörlerin yeniden boyutlandırılmasına ve widget’ların gruplandırılmasına izin verecek. Arayüz, dikey ve yatay çalışan uygulamalar arasında sorunsuz biçimde geçiş yapabilecek ve yüzen uygulamaları da ekranın yönüne uygun şekilde döndürebilecek.
Xiaomi, uygulama yükleme hızlarını artırmak amacıyla sistemin arka planındaki çalışma mekanizmasını da optimize etti.
Şirketin kendi testlerine göre bir telefon 9 saat kullanıldıktan sonra HyperOS 4, mevcut HyperOS 3’e kıyasla uygulamaları yaklaşık yüzde 18 daha hızlı yükleyebilecek.
Bunun arkasında yapay zekâ destekli bazı işlemler bulunuyor. Yapay zekâ, kullanıcının sırada hangi kaynaklara ihtiyaç duyabileceğini tahmin ederek bunları önceden RAM’e yükleyecek. Böylece gerekli kaynaklar kullanıcı komut verdiğinde hazır olacak.
Xiaomi, HDR işleme algoritmasını da geliştirdi. Eski işletim sisteminde bir HDR fotoğrafın işlenmesi 310 milisaniye sürerken HyperOS 4’te aynı işlem 240 milisaniyede tamamlanabilecek.
Geliştiriciler ayrıca kamera uygulamasının soğuk başlangıç süresinden 200 milisaniye daha düşürdü.
Video oynatma performansında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Xiaomi’ye göre kare atlama sorununun artık sorun olmaması bekleniyor.
Xiaomi, kendi geliştirdiği MiMo büyük dil modelini Super AI Assistant 2.0’ın temelinde kullanıyor.
Yeni yapay zekâ asistanı sesli içerikleri yazıya dökebilecek, notları düzenleyebilecek, fotoğraf albümünde arama yapabilecek, seyahat planlamaya yardımcı olabilecek ve akıllı ev ile akıllı otomobil cihazlarını kontrol edebilecek.
Kullanıcı daha karmaşık bir istekte bulunduğunda sistem, Xiaomi Super Island olarak adlandırılan ve ekran deliği çevresinde görünen açılır arayüzü kullanacak. Bu bölüm önce komutun algılandığını ve sistemin işlem yaptığını gösterecek. Tam ekran arayüz ise yanıt hazır olduğunda açılacak.
HyperOS 4 ile gelen yeni özelliklerden biri de “Inspiration Ball” adı verilen sistem.
Bu özellik, kullanıcı arayüzündeki içerikler hakkında yapay zekâya bağlam sağlayan bir işaretçi gibi çalışıyor. Örneğin kullanıcı Inspiration Ball’u bir adresin üzerine sürükleyip “buraya git” dediğinde haritalar hedef adres ayarlanmış şekilde açılabilecek.
Benzer şekilde bir ürün görselinin üzerine sürüklenerek yapay zekâdan ürünün internette bulunması istenebilecek.
Ancak bu özelliğin küresel sürümde sunulmayabileceği belirtiliyor. Bunun nedeni, işlevlerinin Google’ın Circle to Search özelliğiyle örtüşmesi.
HyperOS 4’ün herkese açık beta testleri 14 Ağustos’ta başlıyor. Bunun büyük olasılıkla yalnızca Çin için geçerli olacağı belirtilirken, küresel beta programına ilk katılacak cihazların da benzer olması bekleniyor.
14 Ağustos - İlk grup
27 Ağustos - İkinci grup
17 Eylül - Üçüncü grup
İlk gruptaki telefonların yeni yazılımı 14 Ağustos öğleden sonra alması bekleniyor. İkinci ve üçüncü gruplarda ise dağıtım daha kademeli gerçekleştirilecek.
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