Xiaomi HyperOS 4’ü duyurdu: Uygulamalar yüzde 18 daha hızlı açılacak, arayüz tamamen değişiyor

Xiaomi’nin HyperOS sürümleri Android sürümlerine doğrudan bağlı değil. GSMArena'ya göre, şirket Android 17 güncellemesini HyperOS 3 olarak dağıtırken şimdi büyük olasılıkla aynı temel üzerine kurulacak HyperOS 4’ü tanıttı. Yeni sürümün en belirgin değişikliklerinden biri ise kapsamlı biçimde yenilenen kullanıcı arayüzü.

HyperOS 4 ile Xiaomi de yeni cam görünümlü arayüz trendine geçiyor. İşletim sistemi, daha gerçekçi görünen kırılma efektlerini oluşturmak için özel işleme tekniklerinden yararlanacak.

KİLİT EKRANINDAN WIDGET’LARA KADAR DAHA FAZLA KİŞİSELLEŞTİRME

Yenilenen arayüz, kilit ekranında daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak. Kullanıcılar saat ve bildirimlerin konumunu istedikleri şekilde düzenleyebilecek.

HyperOS 4 ayrıca klasörlerin yeniden boyutlandırılmasına ve widget’ların gruplandırılmasına izin verecek. Arayüz, dikey ve yatay çalışan uygulamalar arasında sorunsuz biçimde geçiş yapabilecek ve yüzen uygulamaları da ekranın yönüne uygun şekilde döndürebilecek.

XIAOMI’YE GÖRE UYGULAMALAR YÜZDE 18 DAHA HIZLI AÇILACAK

Xiaomi, uygulama yükleme hızlarını artırmak amacıyla sistemin arka planındaki çalışma mekanizmasını da optimize etti.

Şirketin kendi testlerine göre bir telefon 9 saat kullanıldıktan sonra HyperOS 4, mevcut HyperOS 3’e kıyasla uygulamaları yaklaşık yüzde 18 daha hızlı yükleyebilecek.

Bunun arkasında yapay zekâ destekli bazı işlemler bulunuyor. Yapay zekâ, kullanıcının sırada hangi kaynaklara ihtiyaç duyabileceğini tahmin ederek bunları önceden RAM’e yükleyecek. Böylece gerekli kaynaklar kullanıcı komut verdiğinde hazır olacak.

KAMERA TARAFINDA MİLİSANİYELİK HIZLANMA

Xiaomi, HDR işleme algoritmasını da geliştirdi. Eski işletim sisteminde bir HDR fotoğrafın işlenmesi 310 milisaniye sürerken HyperOS 4’te aynı işlem 240 milisaniyede tamamlanabilecek.

Geliştiriciler ayrıca kamera uygulamasının soğuk başlangıç süresinden 200 milisaniye daha düşürdü.

Video oynatma performansında da önemli iyileştirmeler yapıldı. Xiaomi’ye göre kare atlama sorununun artık sorun olmaması bekleniyor.

SUPER AI ASSISTANT 2.0, MİMO İLE GÜÇLENİYOR

Xiaomi, kendi geliştirdiği MiMo büyük dil modelini Super AI Assistant 2.0’ın temelinde kullanıyor.

Yeni yapay zekâ asistanı sesli içerikleri yazıya dökebilecek, notları düzenleyebilecek, fotoğraf albümünde arama yapabilecek, seyahat planlamaya yardımcı olabilecek ve akıllı ev ile akıllı otomobil cihazlarını kontrol edebilecek.

Kullanıcı daha karmaşık bir istekte bulunduğunda sistem, Xiaomi Super Island olarak adlandırılan ve ekran deliği çevresinde görünen açılır arayüzü kullanacak. Bu bölüm önce komutun algılandığını ve sistemin işlem yaptığını gösterecek. Tam ekran arayüz ise yanıt hazır olduğunda açılacak.

“INSPIRATION BALL” EKRANDAKİ İÇERİKLERİ YAPAY ZEKÂYA GÖSTERECEK

HyperOS 4 ile gelen yeni özelliklerden biri de “Inspiration Ball” adı verilen sistem.

Bu özellik, kullanıcı arayüzündeki içerikler hakkında yapay zekâya bağlam sağlayan bir işaretçi gibi çalışıyor. Örneğin kullanıcı Inspiration Ball’u bir adresin üzerine sürükleyip “buraya git” dediğinde haritalar hedef adres ayarlanmış şekilde açılabilecek.

Benzer şekilde bir ürün görselinin üzerine sürüklenerek yapay zekâdan ürünün internette bulunması istenebilecek.

Ancak bu özelliğin küresel sürümde sunulmayabileceği belirtiliyor. Bunun nedeni, işlevlerinin Google’ın Circle to Search özelliğiyle örtüşmesi.

HYPEROS 4 BETA PROGRAMINA İLK HANGİ CİHAZLAR KATILIYOR?

HyperOS 4’ün herkese açık beta testleri 14 Ağustos’ta başlıyor. Bunun büyük olasılıkla yalnızca Çin için geçerli olacağı belirtilirken, küresel beta programına ilk katılacak cihazların da benzer olması bekleniyor.

14 Ağustos - İlk grup

Xiaomi 17 Ultra ve Leica Edition

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Redmi K90 Pro Max ve Champion Edition

Redmi K90

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

27 Ağustos - İkinci grup

Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 15 Ultra ve Satellite Edition

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K90 Max

Redmi K90 Ultra

Redmi K Pad 2

17 Eylül - Üçüncü grup

Redmi K100 Pro Max

Redmi K100 Pro

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Pro Extreme Edition

Redmi K80

Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

İlk gruptaki telefonların yeni yazılımı 14 Ağustos öğleden sonra alması bekleniyor. İkinci ve üçüncü gruplarda ise dağıtım daha kademeli gerçekleştirilecek.