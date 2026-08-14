Taciz iddiasıyla darp edilmişti! CHP'li vekilden 'içkime ilaç attılar' açıklaması

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darbedildi. Ortaya çıkan görüntüler tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yazgan partisi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

AHMET BARAN YAZGAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Olayın ardından CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'dan ilk açıklama geldi.

Gazeteci Talat Atilla'ya konuşan Yazgan şu ifadeleri kullandı:

"TUZAK! BANA İLAÇ VERDİLER"

"Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim.

"YENİ PARTİYE YÖNLENDİRMEK AMACIYLA YAPILDI"

Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak hem de yeni partiye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum.

Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim."

Olayın yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da çok sert bir çıkış geldi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gazeteci Olgun Kızıltepe'nin aktardığına göre; basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerden son derece rahatsız olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandala ilişkin tavrını net bir dille ortaya koydu. Parti içindeki duruşa vurgu yapan Kılıçdaroğlu "Ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez ve izlerken aşırı rahatsız oldum. Değişim ve arınma derken tam olarak bu yozlaşmaya karşı durmayı kast ediyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin lekesiz tarihine gölge düşüren hiç kimsenin bu çatı altında yeri yoktur, olamaz" ifadelerini kullandı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yazgan'ın partiden ihracı için sürecin başlatıldığını duyurdu. Sarı, paylaşımında "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı evde bulunan ve kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, kavganın Yazgan'ın evdeki bir kadına yönelik cinsel içerikli ifadeleri üzerine çıktığını iddia etti.