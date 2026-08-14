HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Taciz iddiasıyla darp edilmişti! CHP'li vekilden 'içkime ilaç attılar' açıklaması

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ı doğum günü kutlaması için buluştukları apartman dairesinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve daha sonra evdeki kişiler tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Söz konusu gelişmeler sonrası soruşturma başlatılırken, CHP'li vekilden 'içkime ilaç attılar' açıklaması geldi. Öte yandan konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, doğum günü kutlamasında taciz iddiasıyla darbedildi. Ortaya çıkan görüntüler tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yazgan partisi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

AHMET BARAN YAZGAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Olayın ardından CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'dan ilk açıklama geldi.

Gazeteci Talat Atilla'ya konuşan Yazgan şu ifadeleri kullandı:

"TUZAK! BANA İLAÇ VERDİLER"

"Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim.

Taciz iddiasıyla darp edilmişti! CHP li vekilden içkime ilaç attılar açıklaması 1

"YENİ PARTİYE YÖNLENDİRMEK AMACIYLA YAPILDI"

Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak hem de yeni partiye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum.

Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim."

Olayın yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da çok sert bir çıkış geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'den Ahmet Baran Yazgan hamlesi CHP'den Ahmet Baran Yazgan hamlesi

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gazeteci Olgun Kızıltepe'nin aktardığına göre; basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerden son derece rahatsız olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandala ilişkin tavrını net bir dille ortaya koydu. Parti içindeki duruşa vurgu yapan Kılıçdaroğlu "Ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez ve izlerken aşırı rahatsız oldum. Değişim ve arınma derken tam olarak bu yozlaşmaya karşı durmayı kast ediyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin lekesiz tarihine gölge düşüren hiç kimsenin bu çatı altında yeri yoktur, olamaz" ifadelerini kullandı.

Taciz iddiasıyla darp edilmişti! CHP li vekilden içkime ilaç attılar açıklaması 2

PARTİDEN İHRAÇ EDİLİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yazgan'ın partiden ihracı için sürecin başlatıldığını duyurdu. Sarı, paylaşımında "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı evde bulunan ve kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, kavganın Yazgan'ın evdeki bir kadına yönelik cinsel içerikli ifadeleri üzerine çıktığını iddia etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Xiaomi, HyperOS 4’ü duyurdu: İşte özellikleri!Xiaomi, HyperOS 4’ü duyurdu: İşte özellikleri!
İYİ Parti'den istifa etti! Sayı 27'ye düştüİYİ Parti'den istifa etti! Sayı 27'ye düştü

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Edirne CHP darp
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.