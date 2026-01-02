Denizli Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu ılımandır. Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecektir. Hava genellikle açıktır. Nem oranı %67 civarında seyretmektedir. Rüzgar hızı 16.6 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 07:13:41’de gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:24:15’te olacaktır.

Bugün için özel bir önlem almanıza gerek yoktur. Günün keyfini çıkarmanız mümkündür. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu farklılık gösterecek. 3 Ocak Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecektir. 4 Ocak Pazar günü alçak bulutlar görülecek. Bu gün sıcaklık 1 ile 10 derece arasında kalacaktır. 5 Ocak Pazartesi günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklık 1 ile 11 derece arasında seyredecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Planlarınızı bu duruma göre yapmalısınız.