Denizli Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava durumu oldukça ılıman. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17-18 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 5 km/saat olacak. Nem oranı ise %43 seviyelerinde kalacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mart Cuma günü, sıcaklık 14-15 derece arasında olacak. Hava az bulutlu bir görünüm sergileyecek. 7 Mart Cumartesi günü, sıcaklık 11-12 derece civarında kalacak. Hava o gün açık olacak. 8 Mart Pazar günü, sıcaklık 13-14 derece aralığında seyredecek. O gün de hava az bulutlu olacak. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirirken, gün boyunca bol su içmeyi unutmayın. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olur. Bu nedenle hafif bir ceket ya da hırka almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu dikkate alabilirsiniz.