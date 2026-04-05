Denizli Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Nisan 2026 Pazar günü, Denizli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 14 ile 5 derece arasında olacak. Günün ilk saatlerinde hava serin kalacak. Öğleye doğru sıcaklık artacak. Öğleden sonra hava serin ve nemli hale gelecek. Yağışlar akşam saatlerinde de devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ısınacak. 6 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 16 ile 4 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar sürecek. 7 Nisan Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 18 ile 4 derece arasında olacak. Bu gün çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları var. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket almak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemlidir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Gün boyunca rahat kalmak için gerektiğinde ek giysi eklenebilir.

Denizli'de Nisan ayı ortalama 14.6 derece civarında. Bu dönemde yağışlı gün sayısı altıdır.