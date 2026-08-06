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Denizli Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de hava sıcaklığı 6 Ağustos 2026'da gündüz 37-38 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 22-23 derece olacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bu sıcaklıklar bunaltıcı olabilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunma önlemleri alması önemli. Şapka takmak, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek, sıcak havanın etkilerini azaltmak için gerekli.

Denizli Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Denizli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 - 38 derece civarında. Gece ise sıcaklık 22 - 23 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık 36 - 37 derece olacak. 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günlerinde sıcaklık 37 - 38 derece civarında tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takın. Bol su için. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Bu önlemler vücut ısınızı dengelemenize yardımcı olur. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Evde kalırken pencere ve perdeleri kapalı tutun. Bu, iç mekanın serin kalmasını sağlar. Alınacak bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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