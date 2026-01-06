Denizli Hava Durumu! 06 Ocak Salı Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, Denizli'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise bu sıcaklık 13 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 6 km/saat olacak. Nem oranı ise %83 civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde, 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklıkların 16 derece olması bekleniyor. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklıkların 18 dereceye yükselmesi olası. Ayrıca hafif yağışların görüleceği de tahmin ediliyor.

Bu dönemde sıcaklıkların 15-18 derece arasında değişmesi muhtemel. Hafif yağışların da olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almak faydalı olacaktır. 8 Ocak'ta hafif yağış beklendiğinden, şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak iyi bir fikir olabilir.

Genel olarak Denizli'de hava durumu ılıman ve hafif yağışlı geçecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Dışarı çıkarken tüm bu detaylara dikkat etmelisiniz.