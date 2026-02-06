HABER

Denizli Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 5-6 derece civarında olacakken, öğle saatlerinde 9-10 dereceye yükselecek. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 11-12 dereceye ulaşacak. Pazar ise hava daha bulutlu ve 13-14 derece olacak. Nem oranı %76 ile %90 arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye ve uygun kıyafetler almayı unutmayın.

Denizli'de, 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 - 6 derece civarında. Hafif yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 - 10 dereceye çıkacak. Hava bulutlu ve yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 - 9 derece civarında kalacak. Hafif yağmur devam edecek. Rüzgar hızı 4 - 6 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati ise 18:31'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Cumartesi günü sıcaklık 11 - 12 derece olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 13 - 14 dereceye yükselecek. Hava daha bulutlu ve yağmurlu olacak. Pazartesi günü sıcaklık 12 - 13 derece civarında seyredecek. Hava bulutlu olacak. Rüzgar hızı 3 - 4 km/saat arasında değişecek. Nem oranları %79 ile %90 arasında olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olur. Nem oranı yüksek olduğu için kat kat giyinmelisiniz. Bu, vücut ısınızı korur. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor, ancak ani rüzgar değişimlerine dikkat etmelisiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük. Uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

