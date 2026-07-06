Denizli Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 6 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu değişkenlik göstermektedir. Şehrin farklı bölgelerinde hava koşulları farklıdır. Örneğin, Darıveren'de yerel saatle 04:31'de hava 17°C ve çoğunlukla güneşlidir. Sami Türel'de ise hava 24°C ve yine çoğunlukla güneşlidir. Bu durum, Denizli'nin bölgeleri arasındaki farkları göstermektedir.

Bugün, Darıveren'de hava sıcaklığının 18°C ile 31°C arasında değişmesi bekleniyor. Sami Türel'de sıcaklık 22°C ile 36°C arasında tahmin edilmektedir. Bu veriler, Darıveren'de hava koşullarının daha serin olduğunu ortaya koyuyor. Sami Türel'de ise sıcaklık daha yüksektir.

Önümüzdeki günlerde, Darıveren'de hava sıcaklıklarının 15°C ile 32°C arasında olması bekleniyor. Sami Türel'de sıcaklıkların 20°C ile 37°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler, Darıveren'de serin hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor. Sami Türel'de ise sıcak hava koşulları sürecektir.

Bu sıcaklık farkları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Darıveren'de daha serin hava koşulları yürüyüş veya açık hava sporları için uygundur. Sami Türel'de sıcak havaya karşı su kenarlarına gitmek düşünebilir. Ayrıca, sıcak havalarda bol su içmek ve güneşten korunmak önemlidir.

Denizli'de 6 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu bölgelere göre farklılık göstermektedir. Darıveren'de serin, Sami Türel'de sıcak hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bu farklılıkların devam etmesi tahmin edilmektedir.