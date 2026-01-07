Denizli Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 14 - 16 derece civarında bekleniyor. Gece ise hava sıcaklığının 9 - 12 derece arasında olması tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden eserek saatte 9 - 11 kilometre hız yapacak. Nem oranı %53 ile %74 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da dikkat çekici. 8 Ocak Perşembe günü yer yer şiddetli yağmur geçişleri bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü hafif yağmur olacak. 10 Ocak Cumartesi günü puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 12 - 20 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 0 - 8 dereceye düşecek. Rüzgar yine güney yönünden, saatte 9 - 14 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Islak zeminlerde dikkatli yürümek gerek. Rüzgarlı günlerde açık alanlardan kaçınmak faydalı olacaktır. Korunaklı yerlerde bulunmak ve rüzgarın hızına göre aktiviteleri planlamak da düşünülmeli.