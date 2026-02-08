HABER

Denizli Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklıklar 13-14 dereceyi bulacakken, akşam saatlerinde 12-13 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın sabah 5, öğle ise 7 kilometre hızla esmesi, nem oranının %66 civarında seyredeceği belirtiliyor. Dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya su geçirmeyen mont alması öneriliyor. Ayrıca, yağışlı havalarda araç kullanımı için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Denizli'de 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak sıcak, bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 13 - 14 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 - 13 dereceye düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde hızı saatte 5 kilometre olacak. Öğle saatlerinde rüzgar saatte 7 kilometreye ulaşacak. Nem oranı %66 civarında seyredecek.

Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıkları gerektiriyor. Şemsiye almak veya su geçirmeyen mont giymek iyi bir fikir. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmak önemli bir husustur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 9 Şubat Pazartesi günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14 - 16 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 10 - 14 derece arasında değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 11 - 16 derece arasında değişiklik gösterecek.

Gelecek günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak gereklidir.

