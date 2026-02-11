HABER

Denizli Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 11 Şubat 2026 tarihinde hava durumu serin ve yağışlı olacak. Sabah sıcaklıkları 4-5 derece civarında ölçülecek. Öğle saatlerinde ise 12-13 derecelere ulaşması bekleniyor. Nem oranının yüksek olması ve rüzgarın saatte 8-10 kilometre hızla esmesi, dışarıda su geçirmez kıyafet kullanmanın önemini artırıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Güncel hava durumu tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

Denizli Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Denizli'de 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 4-5 derece civarında ölçülecek. Gün içinde ise sıcaklık 12-13 derece arasında değişecek. Yer yer sağanakların etkili olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte 8-10 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Bu nedenle, gün boyunca yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı olmakta. Su geçirmez kıyafet tercih edilmesi önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 12 Şubat Perşembe günü 11-12 derece civarında olacaktır. 13 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 10-11 derece arasında değişecektir. Her iki günde yağışlı hava koşulları devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Kat kat giyinmek önem taşıyor. Su geçirmez kıyafetler kullanmak, ıslanmaları önleyebilir.

Hafta sonu ise 14 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 15-16 dereceye çıkması bekleniyor. Yağışların azalması öngörülmekte. Bu tarihte daha sıcak ve daha az yağışlı bir hava hakim olacaktır. Ancak hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Denizli'de 11 Şubat Çarşamba günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek, hava koşullarına hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu hale getirecektir.

