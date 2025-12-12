Denizli Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma. Denizli'de hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 - 13 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 11 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7 - 8 dereceye düşer. Rüzgarlar hafif. Nem oranı %45 - %76 arasında değişmeye devam edecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer olacak. 13 Aralık Cumartesi, hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık yine 12 - 13 derece arasındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 11 derece civarında kalacak. 14 Aralık Pazar günü benzer hava koşulları devam edecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava biraz daha serin. Gündüz sıcaklık 8 - 10 dereceye düşecek. Akşam ise 5 - 6 dereceye inmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşlidir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.