Denizli Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22 derece civarında olacak. Gece ise 7 ile 8 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 7 ile 8 km/saat arasında seyredecek.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Yağışlı havalarda ıslanmamak için uygun kıyafetler tercih edilmeli. Şemsiye de bulundurulmalıdır. Gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınlarına yol açabilir. Su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Düşük bölgelerden de kaçınılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 15 Mayıs Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 ile 22 derece arasında seyredecek. 16 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24 ile 25 derece arasında olacak. 17 Mayıs Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 25 ile 26 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları daha stabil olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun fırsatlar doğacak. Ancak hava sıcaklıkları artacak. Güneş ışınlarının etkili olacağı unutulmamalı. Önlemler almak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılabilir. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Sonuç olarak, 14 Mayıs Perşembe günü Denizli'de yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşulları daha ılıman ve güneşli hale gelecek. Bu değişikliklere uygun şekilde hazırlık yaparak, farklı hava durumlarında konforlu vakit geçirebilirsiniz.