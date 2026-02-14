Denizli Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi, Denizli'de hava durumu 19 - 22 derece arasında değişiyor. Hafif yağmur bekleniyor. Hava bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 20 derece civarında olması öngörülüyor. Rüzgar güneybatıdan saatte 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı %77 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:54, gün batımı saati ise 18:40 olarak hesaplandı.

Yarın, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Denizli'de hava durumu 22 - 25 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı ve açık bir hava bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati ise 18:41 olarak hesaplandı.

Pazartesi, 16 Şubat 2026, hava durumu 19 - 22 derece arasında olacak. Hafif yağmur ve bulutlu bir gün bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 32 kilometre hızla esecek. Nem oranı %71 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati ise 18:41 olarak hesaplandı.

Salı, 17 Şubat 2026, hava durumu 11 - 14 derece arasında değişecek. yağmurlu ve bulutlu bir gün bekleniyor. Rüzgar güneybatıdan saatte 37 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı saati ise 18:41 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen ayakkabılar giymeniz önerilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu dikkate almalısınız. Hazırlıklı olmak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olur.