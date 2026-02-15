Denizli Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Denizli'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklık 20 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 ile 8 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esintilerle esiyor. Hızı 5 ile 10 km/saat arasında. Nem oranı %50 ile %60 civarında kalacak. Bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmanız da mümkün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Şubat Pazartesi günü hava bulutlanacak. Sıcaklık 18 ile 19 derece civarına düşecek. 17 Şubat Salı günü yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 12 derece arasında olacak. 18 Şubat Çarşamba günü ise hava daha da soğuyacak. Sıcaklık 7 ile 8 derece civarına inecek. Bu dönemde yağışlı günlerde dikkatli olmalısınız. Şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Soğuk havalarda kat kat giyinmek de önemli. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısınızı korur.

Sonuç olarak, 15 Şubat Pazar günü Denizli'de hava güzel. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün. Ancak hava koşullarının değişeceğini unutmamalısınız. Buna uygun hazırlıklar yapmak önemlidir.