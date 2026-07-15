Denizli Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 15 Temmuz Çarşamba 2026 günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35 - 36 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18 - 21 derece arasında değişecek. Nem oranı %13 - %14 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 10 - 12 km civarında ölçülecek. Bu koşullar açık ve sıcak hava durumu olarak tanımlanabilir.

Bugünkü hava durumu Denizli'de açık ve sıcak bir gün gösterecek. Bu sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 36 - 37 derece olacak. 17 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 35 - 36 derece aralığında kalacak. Bu durum açık ve sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve şemsiye kullanılabilir. Güneş koruyucu ürünler de sürülmelidir. Aksi takdirde sıcak havanın olumsuz etkileri yaşanabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak iyi olacaktır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Denizli'de 15 Temmuz Çarşamba 2026 günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve sıcak bir şekilde geçecek. Bu koşullarda uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.