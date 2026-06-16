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Denizli Hava Durumu! 16 Haziran Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 16 Haziran 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 32-33 dereceye ulaşırken, gece ise 16-17 derece seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %50-60 arasında olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün, ancak aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu tahminleri kontrol edilerek planlama yapılması önerilmektedir.

Denizli Hava Durumu! 16 Haziran Salı Denizli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Denizli'de 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32 - 33 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 16 - 17 derece civarında olacak. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde görülecek. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında esmesi bekleniyor.

Sıcak hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir fırsat var. Ancak, aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 - 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 33 - 34 derece olacak. 18 Haziran Perşembe günü ise 28 - 29 derece civarında seyredecek. O tarihte yerel alanlarda hafif yağışlı koşullar görülebilir.

Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı bu tahminlere göre düzenlemek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak, olası rahatsızlıkları önleyecektir.

Sonuç olarak, 16 Haziran Salı günü Denizli'de sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve hafif yağışlı koşulların görülmesi bekleniyor. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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