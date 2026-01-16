Denizli Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 - 13 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 3 - 5 derece civarında seyredecek. Nem oranı %50 - 70 arasında değişecek. Rüzgar hızı yaklaşık 4 km/saat düzeyinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 8 - 10 derece olacak. 18 Ocak Pazar günü 2 - 6 derece aralığında seyredecek. 19 Ocak Pazartesi günü ise 2 - 4 derece bekleniyor. Bu tarihlerde yine hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 2 - 10 derece arasında değişim gösterecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamalıyız. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Bu nedenle güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak iyi bir fikir olacaktır.

Denizli'de 16 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Serin sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak da önemli.