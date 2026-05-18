Denizli Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece civarında ölçülecek. Gece ise sıcaklık 12 derece civarında olacak. Nem oranı %35 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar hızı da yaklaşık 7 km/saat seviyesinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 19 Mayıs Salı günü parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor. 20 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmurlu geçecek. 21 Mayıs Perşembe günü de hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 24-25 derece arasında değişecek. Gece ise 13-14 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20-25 derece arasında seyredecek. Hafif kıyafetler tercih edilebilir. Ancak 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde hafif yağmur bekleniyor. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız iyi olur. Nem oranının yüksek olabileceğini unutmayın. Bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanın.