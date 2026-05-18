UMKE ekibi medikal kurtarma ve saha tatbikatı yaptı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) katılımıyla ‘Medikal Kurtarma Eğitimi ve Saha Tatbikatı’ gerçekleştirildi.itesi kurulumu ve vinçleme teknikleri gibi birçok senaryoda pratik yaptık.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) katılımıyla ‘Medikal Kurtarma Eğitimi ve Saha Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

Gümüşova İlçesi Dereköyü tatbikat alanında gerçekleştirilen ve 25 UMKE gönüllüsünün katıldığı söz konusu tatbikatlarda katılımcıların, önceden hazırlanan senaryoları uygulayarak, afet veya olağandışı durumlarda kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede, imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahalede bulunma ve zor şartlarda hayatlarını sürdürme özelliklerini geliştirilebilmeleri amaçlandı.

Yapılan açıklamada "Üç gün boyunca ekipler; triyaj uygulamaları, enkaz altı kurtarma, hasta stabilizasyonu, taşıma teknikleri, maden kazalarına yaklaşım, derin kuyularda kurtarma, acil müdahale ünitesi kurulumu ve vinçleme teknikleri gibi birçok senaryoda pratik yaptık. Amaç, sahada hızlı karar verebilen, koordineli çalışan ve zor şartlarda etkin müdahale edebilen ekiplerin hazırlık düzeyini daha da güçlendirmekti" denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

