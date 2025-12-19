Denizli Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve az bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 3-5 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %28 ile %51 arasında seyredecek. Gün doğumu saati 08:12 olarak bekleniyor. Gün batımı saati ise 17:46 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava bulutlu olacak. 21 Aralık Pazar günü yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12-16 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 2-5 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızları 3-9 km/saat arasında olacak. Nem oranı %28 ile %96 arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez bir mont kullanmak daha faydalıdır. Bu şekilde Denizli'deki hava koşullarına uygun olarak hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi rahatlıkla sürdürebilirsiniz.