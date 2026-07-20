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Denizli Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 20 Temmuz Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli bir şekilde devam edecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 38-40 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 20-22 derece arasında olacak. Nem oranı %12-15 düzeyinde kalacak. Rüzgar hızı kuzeydoğudan saatte 13-15 km olarak ölçülüyor. Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir durum oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava şartlarının devam etmesi bekleniyor.

Denizli Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Denizli'de 20 Temmuz Pazartesi hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38-40 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 20-22 derece civarında kalacak. Nem oranı %12-15 düzeyinde seyredecek. Rüzgar saatte 13-15 km hızla kuzeydoğudan esecek. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı yine 38-40 derece olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 37-39 derecelere düşecek. Gece sıcaklıkları 20-22 derece arasında kalacak. Nem oranı %12-15, rüzgar hızı ise saatte 13-17 km arasında değişecek. Bu durum hassasiyeti olanlar için dikkatli olunması gereken bir konudur.

Sıcak hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysileri tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka takmak da önem kazanır. Güneş kremi kullanarak cilt koruması sağlamak gereklidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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