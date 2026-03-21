Denizli Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 21 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşulları sakinleşecek. Sıcaklık gündüz 9 - 11 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 4 - 7 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden 9 - 12 km/saat hızla esecek.

22 Mart Pazar günü hava sıcaklıkları 11 - 17 derece arasında değişecek. 23 Mart Pazartesi günü sıcaklık 13 - 19 derece aralığında olacak. 24 Mart Salı günü ise sıcaklık 9 - 15 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek iyi bir tercih olacaktır. Şemsiye taşımak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek önemlidir.

Denizli'de hava durumu, bahar mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Sıcaklık ılıman olacak. Ancak zaman zaman yağışlı ve rüzgarlı koşullar görülebilecek.