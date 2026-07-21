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Denizli Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 37 - 38 dereceye ulaşırken, gece 20 - 22 derece civarında seyredecek. Nem oranı %15 - %20 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 2 - 3 km/s bekleniyor. Yoğun sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için bol su tüketimi, hafif giysiler ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Denizli Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Denizli'de 21 Temmuz 2026 Salı hava durumu öngörülüyor. Güneşli ve sıcak bir gün olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 37 - 38 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 - 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %15 - %20 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı ise 2 - 3 km/s civarında esmesi tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık ve sıcak bir hava durumu göstergesi.

Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 36 - 37 derece olması öngörülüyor. 23 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 35 - 36 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 20 - 22 derece arasında değişecek. Nem oranı yine %15 - %20 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 2 - 3 km/s civarında esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, açık ve sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Bol su tüketilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalınması önerilmektedir. Ağır fiziksel aktivitelerden uzak durulması faydalı olacaktır.

Denizli'de 21 Temmuz 2026 Salı ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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