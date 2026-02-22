Denizli Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak bulutlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 5-9 kilometre arasında değişecek. Nem oranı %70 ile %89 arasında olacak.

Bu hava koşulları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde bir şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmak da önemlidir. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişecek. 23 Şubat Pazartesi çoğunlukla güneşli olacak. 24 Şubat Salı günü ise çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar gündüz 13-17 derece arasında değişecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir hava bekleniyor.

22 Şubat Pazar günü için önceden hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik ve olası yağışlara karşı önlem almak gerekir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha elverişli görünüyor.