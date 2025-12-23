HABER

Denizli Hava Durumu! 23 Aralık Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 23 Aralık 2025 Salı günü genellikle bulutlu bir hava bekleniyor. Hafif yağışların etkili olacağı gün boyunca gündüz sıcaklığı 13 dereceye yükselecek, gecesi ise 8 derece olacak. 24 Aralık Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Diğer günlerde de sağlıkla kalmak için yanınıza şemsiye almak faydalı olabilir. Hava durumu değişkenlik göstermeye devam edecek, bu nedenle kat kat giyinmek akıllı bir seçimdir.

Ufuk Dağ

Denizli'de 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 8 derece civarında kalacak. Nem oranı %53 ile %64 arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 ile 5 kilometre/saat olacak.

24 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları 5 derece civarına düşecek. 25 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gündüz 14 derece, gece ise 5 derece olacak.

26 Aralık Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarına çıkacak. Gece sıcaklıkları 3 derece civarına gerileyecek. Bu dönemde hafif yağışlar ve değişken hava koşulları etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız yararlı olur. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları önemli. Kat kat giyinmek ani hava değişimlerine karşı hazırlığın önemli bir parçasıdır. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Yine de rüzgarlı havalarda dikkatli olmalısınız.

