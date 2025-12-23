Denizli Hava Durumu! 23 Aralık Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 8 derece civarında kalacak. Nem oranı %53 ile %64 arasında değişecek. Rüzgar hızı 2 ile 5 kilometre/saat olacak.

24 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları 5 derece civarına düşecek. 25 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Gündüz 14 derece, gece ise 5 derece olacak.

26 Aralık Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarına çıkacak. Gece sıcaklıkları 3 derece civarına gerileyecek. Bu dönemde hafif yağışlar ve değişken hava koşulları etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız yararlı olur. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları önemli. Kat kat giyinmek ani hava değişimlerine karşı hazırlığın önemli bir parçasıdır. Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Yine de rüzgarlı havalarda dikkatli olmalısınız.