Denizli Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 23 Nisan 2026 Perşembe gününde hava durumu sağanak yağışlarla geçecek. Hava sıcaklıkları gündüz 18 ile 20 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 8 ile 10 dereceye düşecek. Rüzgar 5 ile 20 km/saat arasında esecek. Rüzgarın yönü güneybatıdan kuzeybatıya doğru değişecek. Nem oranı %49 civarında tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları dış mekan etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Yerel sağanak yağışlar nedeniyle şemsiye ya da su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek, olumsuz durumları önlemenize yardımcı olabilir.

24 Nisan Cuma günü hava daha sıcak olacak. Yağışlı koşulların hâkim olması beklenmektedir. 25 Nisan Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Bu süreçte hava durumuna dikkat etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.