Denizli Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

23 Şubat Pazartesi günü Denizli'de hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 ile 16 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 ile 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 10 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerine doğru rüzgar hızı artacak. Öğle saatlerinde saatte 28 kilometre hızına ulaşacak. Nem oranı sabah %45 olacak. Öğle saatlerinde %26, akşam saatlerinde ise %45 civarında kalacak.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygundur. Rüzgarın öğle saatlerinde hızlanması dikkatli olunmasını gerektiriyor. Hafif kıyafetlerle dışarı çıkılacaksa rüzgardan etkilenmemek için önlem almak önemli. Nem oranındaki değişkenlik alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle tedbirli olmakta yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Şubat Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16 ile 17 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 ile 4 derece arasında değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 13 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 ile 2 derece arasında seyredecek. 26 Şubat Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 ile 11 derece arasında, akşam saatlerinde ise 1 ile 3 derece arasında kalacak.

Bu dönemde 25 ve 26 Şubat tarihlerinde yağış ve serin hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve su geçirmez mont kullanmak önemli. Rüzgarın hızlanacağı saatlerde dikkatli olmak faydalı. Ayrıca, alerjik reaksiyonlara karşı tedbir almak gerekebilir.