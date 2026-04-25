Denizli Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 25 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli değişiklikler gösterecek. Sabah 14 derece, gündüz 21 derece olan sıcaklık, akşam saatlerinde aynı seviyede kalacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gece ise sıcaklık 15 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alarak uygun kıyafetler giymesi ve araç kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor. Güncel hava tahminlerine erişmek, önlemler almak faydalı olacaktır.

Seray Yalçın

Denizli'de 25 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu yerel halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarındadır. Hava yağmurludur. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar beklenmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 21 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu görünmektedir. Gece saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecektir. Hava az bulutlu olacaktır.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Yağmurlu hava, dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesini gerektirir. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk alınmalıdır. Yağışlar yol koşullarını etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uyulması faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 26 Nisan Pazar günü hafif yağışlı beklenmektedir. Sıcaklık 16 ile 24 derece arasında olacaktır. 27 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu hava öngörülüyor. Sıcaklık 12 ile 24 derece arasında değişecektir. 28 Nisan Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 25 derece arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güncel hava tahminlerini takip etmesi önemlidir. Gerekli önlemleri almak da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek gerekmektedir. Su birikintilerinden kaçınmak, konfor ve sağlık açısından faydalı olacaktır.

hava durumu Denizli
