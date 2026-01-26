HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 26-28 Ocak tarihleri arasında hava durumu bulutlu ve yağışlı olarak tahmin ediliyor. 26 Ocak'ta sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecekken, akşam saatlerinde 14 derece civarına düşecek. 27 Ocak'ta hava sıcaklıkları 0-1 derece arasında olacak ve hafif yağmur görülecek. 28 Ocak'ta ise sıcaklık 1-3 derece arasında seyredecek. Rüzgarın güneyden eseceği günlerde kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar önerilmektedir.

Denizli Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

26 Ocak 2026 Pazartesi, Denizli'de hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli arası bir seyir izleyecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece civarına düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava devam edecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise sabah saatlerinde %81, gündüz %58, akşam %75 ve gece %84 civarında olacak.

27 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar görülecek. Salı sabahı hava sıcaklığı 0.7 derece civarında olacak. Sisli bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0.7 derece civarında kalacak. Hafif yağmurlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -1.5 derece civarına düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -4.3 derece civarında olacak. Yağmurlu bir hava devam edecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah, gündüz, akşam ve gece %99 civarında olacak.

28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli arası bir hava durumu hakim olacak. Çarşamba sabahı hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 8 derece civarına yükselecek. Bulutlu ve güneşli bir hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 derece civarına düşecek. Bu hava durumu akşam saatlerinde de devam edecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %89, gündüz %58, akşam %67 ve gece %81 civarında olacak.

Bu hava koşulları altında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Yağışların devam edeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk kullanmanız ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler giymek, rüzgarın etkisini azaltacaktır. Başınızı korumak için şapka veya bere kullanabilirsiniz. Bu önlemler, gün boyunca daha rahat ve sağlıklı vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.