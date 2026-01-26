Denizli Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

26 Ocak 2026 Pazartesi, Denizli'de hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli arası bir seyir izleyecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece civarına düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava devam edecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise sabah saatlerinde %81, gündüz %58, akşam %75 ve gece %84 civarında olacak.

27 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar görülecek. Salı sabahı hava sıcaklığı 0.7 derece civarında olacak. Sisli bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0.7 derece civarında kalacak. Hafif yağmurlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -1.5 derece civarına düşecek. Yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklığı -4.3 derece civarında olacak. Yağmurlu bir hava devam edecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah, gündüz, akşam ve gece %99 civarında olacak.

28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli arası bir hava durumu hakim olacak. Çarşamba sabahı hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 8 derece civarına yükselecek. Bulutlu ve güneşli bir hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 derece civarına düşecek. Bu hava durumu akşam saatlerinde de devam edecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %89, gündüz %58, akşam %67 ve gece %81 civarında olacak.

Bu hava koşulları altında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Yağışların devam edeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk kullanmanız ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler giymek, rüzgarın etkisini azaltacaktır. Başınızı korumak için şapka veya bere kullanabilirsiniz. Bu önlemler, gün boyunca daha rahat ve sağlıklı vakit geçirmenizi sağlayacaktır.