Denizli Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Denizli’de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 ile 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları 4 derece civarında ölçülecek. Rüzgarlar hafif esintili olacak. Nem oranı ise %34 civarında ölçülecek. Hava, ılıman ve güneşli bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Aralık Pazartesi günü hava daha soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 5 ile 6 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. 30 Aralık Salı günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 9 ile 10 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise 8 derece civarında ölçülecek. 31 Aralık Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarına ulaşacak. Ancak bu günlerde hava bulutlu olacak. Nem oranı %75 ile %95 arasında değişecek.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların ihtiyatlı olması gerekecek. Hava durumuna göre plan yaparken sıcaklık ve nem oranlarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve aktiviteler seçmek sağlığınız açısından en iyisi olacaktır.