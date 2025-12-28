HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli’de 28 Aralık 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7-8 derece olarak ölçülecekken, akşam saatlerinde 6 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 29 Aralık'ta hava daha soğuk ve bulutlu olacak. 30 ve 31 Aralık'ta sıcaklıklar artacak. Hava koşullarına göre uygun kıyafetler seçilmesi önemlidir. Astım ve alerji hastalarının ise dikkatli olması gerekiyor.

Denizli Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Denizli hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Denizli’de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 ile 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları 4 derece civarında ölçülecek. Rüzgarlar hafif esintili olacak. Nem oranı ise %34 civarında ölçülecek. Hava, ılıman ve güneşli bir gün sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Aralık Pazartesi günü hava daha soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 5 ile 6 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında olacak. 30 Aralık Salı günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 9 ile 10 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise 8 derece civarında ölçülecek. 31 Aralık Çarşamba günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarına ulaşacak. Ancak bu günlerde hava bulutlu olacak. Nem oranı %75 ile %95 arasında değişecek.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların ihtiyatlı olması gerekecek. Hava durumuna göre plan yaparken sıcaklık ve nem oranlarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve aktiviteler seçmek sağlığınız açısından en iyisi olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı
İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımıİl Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.