Vision Pro sahiplerine müjde: YouTube uygulaması sonunda geldi!

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro kullanıcılarının uzun süredir beklediği haber nihayet geldi. MacRumors'ta yer alan habere göre; YouTube, Vision Pro için geliştirdiği resmi uygulamasını kullanıma sundu.

KULLANICILAR YOUTUBE UYGULAMASINI KULLANABİLECEK

Vision Pro sahipleri şimdiye dek Safari tarayıcısı veya üçüncü parti uygulamalar üzerinden YouTube'a erişebiliyordu. Ancak YouTube'un visionOS işletim sistemi için özel olarak geliştirdiği uygulama artık App Store'daki yerini aldı. Böylece kullanıcılar artık tarayıcıya ihtiyaç duymadan platforma erişebilecek.

Vision Pro için YouTube uygulaması; standart videoların yanı sıra 180 derece ve 360 derece videoları, YouTube Shorts içeriklerini ve canlı yayınları destekliyor. Uygulama, videoları bir sanal sinema ekranında izleme imkanı sunarken, Apple'ın "Immersive Environments" özelliğiyle de tam uyumlu çalışıyor.

Ayrıca kullanıcılar; aboneliklerine, oynatma listelerine ve izleme geçmişlerine uygulama üzerinden doğrudan erişebilecek.

8K VİDEO İZLEME İMKANI

Haberde dikkat çeken en önemli detaylardan biri M5'li Apple Vision Pro oldu. Buna göre Apple'ın yeni nesil M5 çipine sahip Vision Pro modellerini kullananlar, YouTube uygulaması üzerinden videoları 8K çözünürlükte izleyebilecek. Uygulama, M2 çipli Apple Vision Pro modelleriyle de uyumlu.

YouTube'un resmi Vision Pro uygulamasını kullanıma sunmasıyla birlikte, geçtiğimiz yıllarda Vision Pro'da YouTube izlemek için popüler olan ancak daha sonra mağazadan kaldırılan üçüncü parti uygulama "Juno"nun boşluğu da doldurulmuş oldu.