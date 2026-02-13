HABER

Vision Pro sahiplerine müjde: YouTube uygulaması sonunda geldi!

YouTube, Apple Vision Pro için resmi uygulamasını yayınladı. M5 çipli modellerde 8K video desteği sunan uygulama, "Immersive Environments" özelliği, 360 derece videolar ve Shorts desteğiyle geldi.

Enes Çırtlık

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro kullanıcılarının uzun süredir beklediği haber nihayet geldi. MacRumors'ta yer alan habere göre; YouTube, Vision Pro için geliştirdiği resmi uygulamasını kullanıma sundu.

KULLANICILAR YOUTUBE UYGULAMASINI KULLANABİLECEK

Vision Pro sahipleri şimdiye dek Safari tarayıcısı veya üçüncü parti uygulamalar üzerinden YouTube'a erişebiliyordu. Ancak YouTube'un visionOS işletim sistemi için özel olarak geliştirdiği uygulama artık App Store'daki yerini aldı. Böylece kullanıcılar artık tarayıcıya ihtiyaç duymadan platforma erişebilecek.

Vision Pro için YouTube uygulaması; standart videoların yanı sıra 180 derece ve 360 derece videoları, YouTube Shorts içeriklerini ve canlı yayınları destekliyor. Uygulama, videoları bir sanal sinema ekranında izleme imkanı sunarken, Apple'ın "Immersive Environments" özelliğiyle de tam uyumlu çalışıyor.

Vision Pro sahiplerine müjde: YouTube uygulaması sonunda geldi! 1

Ayrıca kullanıcılar; aboneliklerine, oynatma listelerine ve izleme geçmişlerine uygulama üzerinden doğrudan erişebilecek.

8K VİDEO İZLEME İMKANI

Haberde dikkat çeken en önemli detaylardan biri M5'li Apple Vision Pro oldu. Buna göre Apple'ın yeni nesil M5 çipine sahip Vision Pro modellerini kullananlar, YouTube uygulaması üzerinden videoları 8K çözünürlükte izleyebilecek. Uygulama, M2 çipli Apple Vision Pro modelleriyle de uyumlu.

YouTube'un resmi Vision Pro uygulamasını kullanıma sunmasıyla birlikte, geçtiğimiz yıllarda Vision Pro'da YouTube izlemek için popüler olan ancak daha sonra mağazadan kaldırılan üçüncü parti uygulama "Juno"nun boşluğu da doldurulmuş oldu.

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

