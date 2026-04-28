Denizli Hava Durumu! 28 Nisan Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 28 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 13 ile 28 derece arasında seyredecek. Hava genellikle parçalı bulutlu olurken, 1 Mayıs'ta sağanak yağmur bekleniyor. Rüzgar hızları sabah saatlerinde kuzeybatıdan başlayarak değişecek. Dışarıda bulunacaklar için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafet tercihi önem taşıyor.

Denizli Hava Durumu! 28 Nisan Salı Denizli hava durumu nasıl?
28 Nisan 2026 Salı günü Denizli'de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinde sıcaklık 23 dereceye yükselecek. Hava sıcak ve parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 22 dereceye düşecek. Hava yine parçalı bulutlu. Gece saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında olacak. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan 6 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde bu hız 11 kilometreye çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar güneybatıdan 11 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %72, öğle %40, akşam %41 ve gece %67 civarında olacak.

29 Nisan Çarşamba günü Denizli'de hava durumu sıcak ve parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında. Hava açık olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye çıkacak. Hava az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hava az bulutlu devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hava yağmurlu hale gelecek.

30 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Hava açık olarak başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Hava parçalı bulutlu devam edecek.

1 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu devam edecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 23 dereceye düşecek. Hava sağanak yağmurlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Hava sağanak yağmurlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Hava sağanak yağmurlu şekilde devam edecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 13 ile 28 derece arasında değişecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 1 Mayıs Cuma günü hava sağanak yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların değişken olabileceğini unutmayın. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Rüzgar hızı da değişebilir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Huzurevi değil 'vurgun evi' Huzurevi değil 'vurgun evi'
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

