Denizli Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de bu hafta hava durumu kapalı, bulutlu ve yağışlı geçecek. 28 Ocak'ta sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 iken, hafif yağışlar bekleniyor. 29 Ocak'ta sıcaklık 6 ile 12 derece olacak; yoğun sağanak yağmur öngörülüyor. 30 ve 31 Ocak'ta ise sıcaklık 2 ile 12 derece arasında olacak, yağmur geçişleri görülecek. Dışarıda su geçirmez giysiler kullanmak vücut ısınızı koruyacaktır.

Doğukan Akbayır

Bugün, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Denizli'de hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 7 km/saat olacak. Bu koşullarda hafif yağışlar bekleniyor.

29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında olacak. Yoğun çiseleyen yağmur bekleniyor. 30 Ocak Cuma günü sıcaklık 5 ile 12 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmurlar görülecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise sıcaklık 2 ile 11 derece arasında değişecek. Yağmur geçişleri bekleniyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez bir mont tercih etmek daha etkili olur. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı korur.

Denizli'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

