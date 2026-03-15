Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehit mezarlarında bakım, onarım ve genel temizlik için çalışma başlatırken, Bilecik’te de şehit mezarlarında genel temizlik yapıldı. Bilecik Şehitliği’nde yapılan temizlik çalışmasına katılan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bu çalışmanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı büyük bir seferberlik çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehit mezarlarında bakım, onarım ve genel temizlik için çalışma başlatırken, Bilecik'te de şehit mezarlarında genel temizlik yapıldı.

Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi 1

"AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM"

Bilecik Şehitliği’nde yapılan temizlik çalışmasına katılan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bu çalışmanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı büyük bir seferberlik çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi 2

İlhan, "Bugün burada, vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizin mevcut durumlarını da kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılması için takip ediyoruz. Gelecek nesillere, kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Ezanımız, ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri işte burada; aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Bizler şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik; onların hatırasını, fedakârlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Her biri; imanla yoğrulmuş cesaretin, vatan uğruna verilen fedakârlığın, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve istiklal aşkının ebedî nişanesidir. Bu asil ruh, nesilden nesile aktarılan bu kutlu şuur, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde de ifadesini bulmuş; şu mısralarla adeta tarihe kazınmıştır: Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Bu vesileyle vatanımızın birliği, milletimizin huzuru, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Bayram öncesi şehit mezarlıkları temizlendi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

