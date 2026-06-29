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Denizli Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 29 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gün içinde sıcaklık 34-35 derece, gece ise 16-18 derece arasında olacak. Nem oranı %16-20 seviyelerinde seyredecek ve rüzgar hızı saatte 8-9 km civarında ölçülecek. Açık hava etkinlikleri için önlemler almak önem taşıyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak ve bol su tüketmek, sıcak havanın etkilerini azaltacaktır.

Denizli Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Denizli'de 29 Haziran Pazartesi 2026 günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34-35 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 16-18 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %16-20 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 8-9 km civarında olacak.

Bugünkü hava durumu, Denizli'de sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak risk oluşturabilir. Güneş ışınları bu saatlerde dik gelmektedir. Cilt sağlığınızı korumak için önlemler almak gerekir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer sıcaklıklarla devam edecek. 30 Haziran Salı günü sıcaklık 35-36 derece olarak tahmin ediliyor. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 36-37 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak havanın etkilerini en aza indirmek için bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçının. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi kullanmaları gerekiyor.

Denizli'de 29 Haziran Pazartesi güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek gibi görünüyor. Sıcak havanın etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri almakta fayda var.

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hava durumu Denizli
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