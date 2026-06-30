Denizli Hava Durumu! 30 Haziran Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 30 Haziran 2026 Salı günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 15-16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %15-20 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 8-9 km/saat arasında kalacak.

Sıcak hava koşulları öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek. 1 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 36-37 dereceye ulaşacak. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 34-35 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları yine 15-16 derece civarında kalacak. Nem oranı %15-20 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 8-10 km/saat arasında değişecek.

Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunacaksanız dikkatli olmalısınız. Bol su içmeye özen gösterin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanın. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekiyor. Evde kalma imkânınız varsa, klimalı ortamlarda vakit geçirmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Denizli'de 30 Haziran 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda kişisel sağlığınızı korumak önemlidir. Gereken önlemleri alarak sağlığınıza dikkat etmelisiniz.