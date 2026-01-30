Denizli Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Denizli hava durumu nasıl?

30 Ocak 2026 Cuma günü Denizli'de hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 16 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 12 derece olacak. Yağış ihtimali yüksektir. Gün boyunca hafif yağmurlar bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen kıyafetler giymeniz de önemlidir.

Gelecek günlerde benzer hava durumu devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 17 dereceye yükselecek. Bu günde hafif yağmurlu koşullar sürmeye devam edecek. 2 Şubat Pazartesi günü, sıcaklık 11 dereceye düşecek. Şiddetli yağmurlu bir hava tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Denizli'de 30 Ocak 2026 Cuma günü ve takip eden günlerde hava durumu yağışlı ve serin olacak. Uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Ayrıca yağışa karşı önlemler almanız sağlığınız ve konforunuz için gereklidir.