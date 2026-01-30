HABER

Denizli Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu bulutlu ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklık 16 derece, gece ise 12 derece olacak. Rüzgar saatte 9 kilometre hızla esecek. Hafta sonu hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 13 dereceye düşecek ve hafif yağmur bekleniyor. Bu süreçte su geçirmeyen kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak sağlık açısından kritik önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

30 Ocak 2026 Cuma günü Denizli'de hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 16 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 12 derece olacak. Yağış ihtimali yüksektir. Gün boyunca hafif yağmurlar bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen kıyafetler giymeniz de önemlidir.

Gelecek günlerde benzer hava durumu devam edecek. 31 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 1 Şubat Pazar günü sıcaklık 17 dereceye yükselecek. Bu günde hafif yağmurlu koşullar sürmeye devam edecek. 2 Şubat Pazartesi günü, sıcaklık 11 dereceye düşecek. Şiddetli yağmurlu bir hava tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Denizli'de 30 Ocak 2026 Cuma günü ve takip eden günlerde hava durumu yağışlı ve serin olacak. Uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Ayrıca yağışa karşı önlemler almanız sağlığınız ve konforunuz için gereklidir.

