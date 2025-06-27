HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli’de 3 firari operasyonla yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı. 18-25 Haziran 2025 tarihleri arasında sürdürülen operasyonlarda firarilerin izleri tek tek tespit edilerek operasyonla gözaltına alındı.

Denizli’de 3 firari operasyonla yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik operasyonları sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘Hırsızlık’ suçundan hakkında 36 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘Hırsızlık’ suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Denizli’de 3 firari operasyonla yakalandı

Ayrıca Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 firari şahıs, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine teslim edildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybettiAnkara'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti
Konya'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 3 şüpheli tutuklandıKonya'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
firari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

600 bin işçinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

600 bin işçinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

İsrail bir ülkeye daha saldırdı! Bombalar atıldı, dumanlar yükseldi…

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Ciğerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine de yaklaştı

Ciğerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine de yaklaştı

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.